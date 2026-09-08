В Уфе будут судить угонщицу автомобиля

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в угоне автомобиля.
Согласно материалам следствия, инцидент произошел в июле 2026 года. Мужчина предложил 31-летней женщине, с которой познакомился незадолго до этого, подвезти ее до дома.
Оказавшись внутри транспортного средства одна, обвиняемая пересела на водительское место и скрылась в неизвестном направлении. Брошенный автомобиль был вскоре обнаружен сотрудниками полиции припаркованным неподалеку от места жительства подозреваемой.
Женщина признала свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Накануне в Октябрьском загорелся служебный автомобиль МВД.
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