В Башкирии загорелся служебный автомобиль МВД

Сегодня около двух часов дня поступило сообщение о возгорании служебной автомашины отдела МВД России по г. Октябрьскому.

Как рассказали в пресс-службе веломства, ЧП произошло во дворе дома 35-го микрорайона.

Автомобиль потушили. Пострадавших нет.

Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.