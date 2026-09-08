В центре Уфы горит заброшенное здание

В неэксплуатируемом здании на улице Крупской в Уфе сегодня днем начался пожар. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 20 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в двух районах Башкирии произошли три лесных пожара.