В лесах Башкирии во время «тихой охоты» потерялись грибники

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, первый инцидент произошел в Туймазинском районе. Супружеская пара отправилась в лес за грибами, но не смогла самостоятельно найти дорогу обратно. На поиски были направлены сотрудники госкомитета РБ по ЧС. Получив координаты от супругов через экстренные службы, спасатели оперативно их нашли. Медпомощь никому из грибников не потребовалась.

Во втором случае в лесу Аскинского района потерялись три человека. Их нашли сотрудники полиции.

В госкомитете РБ по ЧС напомнили жителям республики о правилах безопасности при походах в лес:

Заряжайте телефон перед выходом.

Сообщайте близким свой маршрут и предполагаемое время возвращения.

Одевайтесь ярко, чтобы быть заметными на фоне деревьев.

Если поняли, что заблудились — немедленно звоните по номеру 112 и оставайтесь на месте.

Ранее в Башкирии супруги-грибники заблудились в лесу.