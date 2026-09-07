В Башкирии супруги-грибники заблудились в лесу

По данным госкомитета РБ по ЧС, сегодня днём в окрестностях села Кандры заблудилась супружеская пара. Утром супруги выехали из села Николаевка на личном автомобиле в лес за грибами. Грибов они не нашли, но зато заблудились и обратились за помощью в экстренные службы.
Спасатели по полученным от супругов координатам установили их местоположение и эвакуировали пару до места, где у них находился автомобиль. В медпомощи никто не нуждался.
Ранее в Уфе спасатели достали бабушку из болота.
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