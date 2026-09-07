В Уфе спасатели достали бабушку из болота

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, короткая дорога привела пенсионерку прямо в болото, из которого она не смогла выбраться самостоятельно.

На помощь ей выехали спасатели поисково-спасательного отряда. За короткое время они нашли пенсионерку, аккуратно вывели ее из болота на сухую дорогу. Медицинская помощь спасенной не потребовалась — бабушка отделалась лёгким испугом и промокшими ногами.

Ранее в Башкирии на горе Малиновой потерялись туристы.