В Уфе спасатели достали бабушку из болота

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, короткая дорога привела пенсионерку прямо в болото, из которого она не смогла выбраться самостоятельно.
На помощь ей выехали спасатели поисково-спасательного отряда. За короткое время они нашли пенсионерку, аккуратно вывели ее из болота на сухую дорогу. Медицинская помощь спасенной не потребовалась — бабушка отделалась лёгким испугом и промокшими ногами.
Ранее в Башкирии на горе Малиновой потерялись туристы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.