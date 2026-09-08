Курьер-мошенник выманил у вдовы бойца СВО из Снежинска кругленькую сумму

По информации 1obl.ru, в минувшем мае злоумышленник три дня подряд собирал деньги со своих жертв и переправлял их подельникам. В числе пострадавших – двое снежинских пенсионеров и многодетная женщина из Аргаяша, которая потеряла мужа на спецоперации. Суммарно у них выманили 7,7 миллиона рублей.

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