Как житель Башкирии провел ночь: украл телевизор, 100 рублей и угнал авто

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, все началось с того, что злоумышленник через открытое окно проник в квартиру 64-летней пенсионерки. Он вынес подаренный внуками импортный телевизор и 100 рублей. Спустя несколько часов жертвой грабителя стал 65-летний автовладелец — мужчина разбил стекло припаркованного «Жигули», достал ключи из открытого багажника и скрылся на машине.

По дороге в деревню Саузово преступник продал украденную технику первому встречному, а затем направился в Нефтекамск. Там его остановили сотрудники ДПС — задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям «кража» и «угон».

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