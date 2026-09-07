Жителя Башкирии осудили на 13 лет за наркотики и отмывание денег

Белебеевский городской суд приговорил 20-летнего местного жителя к 13 годам колонии строгого режима. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с января по ноябрь 2025 года молодой человек дистанционно продавал наркотики в Белебеевском и Туймазинском районах. Он фасовал запрещенные вещества в квартире, делал закладки (успел оборудовать 30 тайников) и передавал данные куратору интернет-магазина. Полученную криптовалюту он конвертировал в рубли. Его деятельность пресекла полиция.

Суд признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере организованной группой и легализации преступных доходов. Помимо срока, был назначен штраф в 20 тысяч рублей, а доход от преступлений конфискован в пользу государства.

Ранее в Башкирии отца-должника приговорили к работам за долг по алиментам.