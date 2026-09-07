В Башкирии отца-должника приговорили к работам за долг по алиментам

Чишминский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю республики. Мужчину признали виновным в неуплате алиментов.
По информации региональной прокуратуры, отец задолжал сыну и дочери более 1,5 млн рублей. Ранее мужчину уже штрафовали по административной статье и предупреждали об уголовной ответственности, но он так и не начал помогать детям.
В суде мужчина признал вину лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.
Ранее «Башинформ» сообщал, что благодаря прокуратуре Башкирии в прошлом году с алиментщиков взыскали более 1 млрд рублей.
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