В Башкирии отца-должника приговорили к работам за долг по алиментам

Чишминский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю республики. Мужчину признали виновным в неуплате алиментов.

По информации региональной прокуратуры, отец задолжал сыну и дочери более 1,5 млн рублей. Ранее мужчину уже штрафовали по административной статье и предупреждали об уголовной ответственности, но он так и не начал помогать детям.

В суде мужчина признал вину лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что благодаря прокуратуре Башкирии в прошлом году с алиментщиков взыскали более 1 млрд рублей.