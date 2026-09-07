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16:20 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Виновник ДТП со «скорой» пытался вернуть права через ВС Башкирии

Верховный суд РБ подтвердил законность лишения прав.

Фото: ГАИ РБ | пресс-служба
Ксения Калинина
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Как сообщила «Башинформу» пострадавшая Ксения С., сегодня в Верховном суде Башкирии виновник аварии пытался оспорить решение суда первой инстанции, который лишил его права управления транспортными средствами на один год.

По ее словам, в суде выяснилось, что на другой машине за уфимцем числится по несколько правонарушений едва ли не ежемесячно.

«Я в шоке, на что он рассчитывал, если каждый месяц по несколько раз нарушает ПДД», — отметила Ксения С.

Ранее мужчина Октябрьским районным судом в июне этого года был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год. В судебном заседании мужчина вину в совершенном правонарушении признал.

Напомним, на улице Бакалинской в Уфе в прошлом году внедорожник Dodge Ram врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включёнными сиреной и проблесковыми маячками. Как сообщал Башинформ, от удара автомобиль медиков перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек. Одной из пострадавших была пациентка. Женщина во время опрокидывания спецмашины получила травмы лица и ног. По словам уфимки, страховая виновника ДТП выплатила ей 250 рублей компенсации, так как медэкспертиза признала полученные ею травмы «лёгким вредом здоровью». Водитель же отделался штрафом. После резонанса в СМИ представители страховой компании связались с Ксенией С. по телефону, а затем поступил перевод в 50 тысяч рублей.

Видео: предоставлено Ксенией С. | для ИА «Башинформ»
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