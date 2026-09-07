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17:13 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Уфе поймали школьников на питбайке, самокате и Mitsubishi Outlander

Передача руля ребенку грозит родителям реальным штрафом, а в случае аварии — уголовным делом.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

На прошлой неделе уфимская Госавтоинспекция провела серию рейдов, в ходе которых были задержаны пятеро несовершеннолетних водителей. Все они управляли транспортом без водительского удостоверения.

Самые серьезные нарушения зафиксированы на проспекте Октября и улице Тухвата Янаби: 31 августа юноша был остановлен на автомобиле «Дэу Нексия» с признаками алкогольного опьянения. Он отказался от медосвидетельствования; 6 сентября подросток управлял кроссовером «Мицубиси Аутлендер». Медосвидетельствование показало наличие алкоголя (0,434 мг/л).

Кроме того, инспекторы задержали школьников на питбайке, мощном электросамокате и мотоцикле — управлять такой техникой по закону можно только с правами соответствующей категории.

По данным пресс-службы ГАИ Уфы, во всех случаях транспорт отправили на штрафстоянку. Материалы на родителей передали в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание. Также решается вопрос о постановке семей на профилактический учет.

Ранее виновник ДТП со «скорой» пытался вернуть права через ВС Башкирии.

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