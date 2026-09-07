В Уфе под колесами «Шевроле Нива» погиб 60-летний пешеход 

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Уфе.

По предварительным данным, вечером 6 сентября 52-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» двигался по улице Чекмагушевской со стороны Бирского тракта. На проезжей части он совершил наезд на мужчину-пешехода, который, по словам водителя, шёл в попутном направлении.

В результате полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за день задержали 57 нетрезвых водителей.