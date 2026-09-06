В Башкирии за день задержали 57 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах Башкирии выявили более 1200 нарушений ПДД, сообщили в ГАИ республики. По итогам этих проверок водительских прав лишатся 57 нетрезвых водителей. Восемь из них управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно — теперь им грозит уголовная ответственность. Как правило, также суды принимают решение об изъятии автомобилей у безответственных владельцев.