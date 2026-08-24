Житель Башкирии лишился Infiniti

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, 28-летний житель города в октябре 2025 года был остановлен сотрудниками ГАИ возле дома по улице 50 лет Октября. При проверке документов у водителя были выявлены признаки опьянения — от освидетельствования он отказался. Кроме того, находясь в служебной машине полиции, мужчина публично оскорбил сотрудника.
Районный суд признал мужчину виновным, назначил условный срок и лишение прав на два года, но отказался изымать машину — формально она принадлежала знакомой подсудимого.
Тогда прокуратура обжаловала решение: проверка показала, что владелица не могла позволить себе такую иномарку при своём официальном доходе и не имела водительских прав. Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого Infiniti G-35 Sport был конфискован.
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