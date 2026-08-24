Уфимка фиктивно зарегистрировала в «резиновой» квартире 64 иностранца

По данным пресс-службы МВД по РБ, с июля прошлого года женщина фиктивно регистрировала у себя дома мигрантов, заведомо зная, что они там не проживают. За каждую такую регистрацию она получала материальную выгоду. Срок пребывания оформлялся до одного года. Подозреваемая признала свою вину и дала подробные показания.
На данный момент следствие доказало 64 факта подобных правонарушений. Возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников. Расследование продолжается.
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