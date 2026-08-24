В Уфе ребенок на кресле-коляске получил травмы во время прогулки

По предварительным данным пресс-службы ведомства, 20 августа около 17 часов мальчик на кресле-коляске во время прогулки по ул. Октябрьской революции в Уфе наехал на препятствие, упал и получил травмы, после чего был доставлен в больницу.

Прокуратура Кировского района даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проектирование, надлежащую эксплуатацию и содержание данного участка, на котором произошел инцидент. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее Башинформ сообщал о том, что пострадавшие в резне девочки по-прежнему находятся в больнице Уфы.