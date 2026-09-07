В МЧС Башкирии прокомментировали мощное возгорание в Приютово

По данным пресс-службы МЧС по РБ, днем 6 сентября поступило сообщение о возгорании на ул. Элеваторной в поселке Приютово Белебеевского района.
К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены сразу три бревенчатые постройки: баня, жилой дом и сарай. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России и добровольной пожарной команды Баженовского сельсовета, распространение огня удалось остановить, а само возгорание — ликвидировать.
В происшествии обошлось без жертв.
Ранее в Башкирии пожар унёс жизни троих детей, родившихся в один месяц.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.