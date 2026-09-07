В МЧС Башкирии прокомментировали мощное возгорание в Приютово

По данным пресс-службы МЧС по РБ, днем 6 сентября поступило сообщение о возгорании на ул. Элеваторной в поселке Приютово Белебеевского района.

К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены сразу три бревенчатые постройки: баня, жилой дом и сарай. Благодаря оперативным действиям пожарных МЧС России и добровольной пожарной команды Баженовского сельсовета, распространение огня удалось остановить, а само возгорание — ликвидировать.

В происшествии обошлось без жертв.

Ранее в Башкирии пожар унёс жизни троих детей, родившихся в один месяц.