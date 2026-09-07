В Башкирии раскрыли схему хищения товаров с маркетплейсов на 6 млн рублей

По данным МВД Медиа, 25-летний житель Уфимского района организовал криминальную схему: привлёк 23-летнего приятеля со статусом ИП для открытия подконтрольного пункта выдачи заказов, куда они трудоустроили 20-летнего общего друга. Действуя по плану, соучастники создавали фейковые аккаунты, оформляли дорогую электронику, технику и телефоны на свой ПВЗ, подменяли товары дешёвыми аналогами и, имея доступ к внутренней системе учёта, оформляли возврат. Похищенное реализовывали через сторонние интернет-площадки.

Систематические хищения товаров, длившиеся с января по июнь этого года, все же вскрылись сотрудниками службы безопасности маркетплейса. Представитель торговой платформы обратился за помощью к полицейским, которые пресекли противоправную деятельность аферистов. Общий ущерб селлерам превысил 6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Двое соучастников отправлены под домашний арест, 20-летний парень — под подписку о невыезде. Полиция проверяет фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Уфе спасатели достали бабушку из болота.