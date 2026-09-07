В Башкирии любителя пьяной езды отправили за решетку

Верховный суд Башкирии заменил условный срок на реальное лишение свободы для 33-летнего жителя Белорецка. Такое решение было принято после апелляции местной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина уже имел судимость за пьяную езду, но в феврале 2026 года вновь сел за руль автомобиля «ВАЗ-21100» в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ГАИ. Изначально районный суд назначил ему год и два месяца лишения свободы условно.

Не согласившись с мягкостью приговора, гособвинитель обжаловал его. Верховный суд республики отменил условное наказание и усилил приговор до одного года и десяти месяцев в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Ранее жителя Башкирии осудили на 13 лет за наркотики и отмывание денег.