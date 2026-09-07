Сжёг жену и тёщу заживо: жителя Башкирии осудили за двойное убийство

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, 16 мая 2025 года нетрезвый мужчина поссорился со своей 62-летней женой из-за её претензий по поводу злоупотребления спиртным. В ходе ссоры он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. От полученных термических ожогов она скончалась в больнице.
Разгоревшийся пожар уничтожил квартиру, где произошёл инцидент, а также повредил соседнее жильё. В огне погибла ещё одна женщина — 86-летняя тёща подсудимого. Общая сумма ущерба от пожара превысила 720 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям: убийство двух лиц, включая беспомощного, с особой жестокостью, общеопасным способом, а также умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничения свободы на один год.
Ранее в Башкирии пожар унёс жизни троих детей, родившихся в один месяц.
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