Сжёг жену и тёщу заживо: жителя Башкирии осудили за двойное убийство

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, 16 мая 2025 года нетрезвый мужчина поссорился со своей 62-летней женой из-за её претензий по поводу злоупотребления спиртным. В ходе ссоры он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. От полученных термических ожогов она скончалась в больнице.

Разгоревшийся пожар уничтожил квартиру, где произошёл инцидент, а также повредил соседнее жильё. В огне погибла ещё одна женщина — 86-летняя тёща подсудимого. Общая сумма ущерба от пожара превысила 720 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям: убийство двух лиц, включая беспомощного, с особой жестокостью, общеопасным способом, а также умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничения свободы на один год.

Ранее в Башкирии пожар унёс жизни троих детей, родившихся в один месяц.