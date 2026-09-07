Глава Башкирии поручил разобраться в гибели троих детей при пожаре

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от профильных ведомств и администрации Нефтекамска провести тщательное расследование причин пожара, унесшего жизни троих детей.

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, трагедия произошла в селе Амзя. В момент возгорания дети находились дома одни; семья состояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении. Он обратил внимание на то, что установленный в доме пожарный извещатель был отключён — из него изъяли элемент питания.

На месте происшествия уже проведено заседание КЧС, организована необходимая помощь пострадавшим. По поручению Главы республики похороны погибших детей возьмёт на себя администрация города.

Радий Хабиров поручил выяснить, почему система безопасности не сработала, а также проверить работу местных властей по контролю за неблагополучными семьями.

«Дайте мне картину: чем занималась администрация? Выезжали они туда или нет? Чтобы всем был урок. Три ребёнка погибли, они в чем виноваты?» — подчеркнул глава региона.

По предварительной информации собеседника «Башинформа», семья крайне неблагополучная, стояла на учёте. Мать растила детей одна. Пока неизвестно, каким образом в жизни погибших детей участвовали двое отцов. В момент трагедии ее с трудом удалось найти в районе Нефтекамска. Все трое погибших детей были рождены в сентябре в разные годы. Они не дожили до своего дня рождения несколько дней.