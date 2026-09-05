Жительница Башкирии потеряла крупную сумму денег после установки приложения

Женщина увидела в интернете рекламу фоторедактора и перешла по предложенной ссылке, после чего установила на свой смартфон приложение.

Спустя время телефон начал зависать и самостоятельно перезагружаться. Горожанка удалила приложение, однако при входе в приложение банка обнаружила, что её личный кабинет заблокирован. Потерпевшая позвонила на горячую линию банка и узнала о совершённых банковских переводах. После этого она обратилась в кредитную организацию и полицию.

В ходе проверки установлено, что неизвестное лицо получило удалённый доступ к смартфону женщины, воспользовалось банковскими данными и совершило хищение денежных средств с ранее оформленной кредитной карты. Общая сумма ущерба составила более 81 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело

Полиция напоминает, что не надо переходить по ссылкам из сомнительных рекламных объявлений, сообщений и соцсетей. Скачивайте приложения только из официальных магазинов. Если после установки программы телефон начал зависать или перезагружаться, не вводите пароли от банка и немедленно свяжитесь с кредитной организацией и полицией.

Ранее в Башкирии трое мужчин похитили товары с маркетплейса на 6 млн рублей.