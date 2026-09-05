Жительница Башкирии потеряла крупную сумму денег после установки приложения

Женщина увидела в интернете рекламу фоторедактора и перешла по предложенной ссылке, после чего установила на свой смартфон приложение.
Спустя время телефон начал зависать и самостоятельно перезагружаться. Горожанка удалила приложение, однако при входе в приложение банка обнаружила, что её личный кабинет заблокирован. Потерпевшая позвонила на горячую линию банка и узнала о совершённых банковских переводах. После этого она обратилась в кредитную организацию и полицию.
В ходе проверки установлено, что неизвестное лицо получило удалённый доступ к смартфону женщины, воспользовалось банковскими данными и совершило хищение денежных средств с ранее оформленной кредитной карты. Общая сумма ущерба составила более 81 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело
Полиция напоминает, что не надо переходить по ссылкам из сомнительных рекламных объявлений, сообщений и соцсетей. Скачивайте приложения только из официальных магазинов. Если после установки программы телефон начал зависать или перезагружаться, не вводите пароли от банка и немедленно свяжитесь с кредитной организацией и полицией.
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