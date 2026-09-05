В Башкирии трое мужчин похитили товары с маркетплейса на 6 млн рублей

В Уфимский районный отдел полиции обратился сотрудник службы безопасности популярного маркетплейса. Он сообщил, что неизвестные с января по июнь текущего года похищали товары через фиктивные возвраты, сообщили в МВД по Башкирии.
Как выяснили полицейские, злоумышленники имели доступ к внутренней системе учёта пункта выдачи. Они создавали фейковые аккаунты, оформляли заказы, а затем манипулировали статусами в программе и присваивали товары. Украденное продавали через интернет-объявления и рынки. Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей.
Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий
МВД и уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали троих жителей Уфимского района — 25, 23 и 20 лет. Все они признались в содеянном.
При обысках у них изъяли более 1,5 миллиона рублей, два автомобиля, 14 телефонов, банковские карты, сим-карты и похищенные товары.
На злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Двоим старшим фигурантам избрали домашний арест, младшему — подписку о невыезде. Проверяется их причастность к другим преступлениям.
Ранее «Башинформ» писал о том, что пятеро подростков из Уфы предстанут перед судом за избиение сверстников.
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