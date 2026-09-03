Подростки из Уфы предстанут перед судом за нападение на сверстников

Подростки обвиняются в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
По информации пресс-службы прокуратуры РБ, инцидент произошел в июне 2026 года на спортивной площадке по улице Набережной реки Уфы. Используя незначительный повод, компания избила троих сверстников.
Одному из потерпевших был причинен легкий вред здоровью, а другому нанесены телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.
Обвиняемые частично признали свою вину. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее в Башкирии подросток ранил ножом сверстника.
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