В Башкирии загорелась сухая трава на 200 га поля

В Хайбуллинском районе потушили ландшафтный пожар. Возгорание сухой травы произошло в четырёх километрах от населённого пункта Воздвиженка, сообщили в главном управлении МЧС по республике.
Пожар локализован на площади 200 га, проводится тушение. В ликвидации пожара задействованы силы и средства МЧС России, противопожарной службы республики, муниципальных служб и добровольной пожарной охраны.
Ситуация находится на контроле.
О работе в Башкирии пожарно-спасательного вертолёта читайте в этой публикации «Башинформа».
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