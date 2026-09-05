В Башкирии загорелась сухая трава на 200 га поля

В Хайбуллинском районе потушили ландшафтный пожар. Возгорание сухой травы произошло в четырёх километрах от населённого пункта Воздвиженка, сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Пожар локализован на площади 200 га, проводится тушение. В ликвидации пожара задействованы силы и средства МЧС России, противопожарной службы республики, муниципальных служб и добровольной пожарной охраны.

Ситуация находится на контроле.

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