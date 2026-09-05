В Башкирии потушили лесной пожар

В Зилаирском районе загорелся лес, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Возгорание оперативно потушили. Также за прошедшие сутки в республике зафиксировано пять случае горения сухой травы. Три пожара произошли в Хайбуллинском, по одному – в Аургазинском и Баймакском районах.

Всего с начала 2026 года возник 21 очаг лесных пожаров на общей площади более 105 гектаров и 253 загорания сухой растительности на общей площади более 1239 гектаров.

Ранее «Башинформ» публиковал прогноз погоды на выходные.