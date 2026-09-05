В Башкирии два грибника заблудились в лесу

За прошедшие сутки в Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям поступило два сообщения о заблудившихся в лесу.

В первом случае инцидент произошел в Дуванском районе. Мужчина ушёл в лес за грибами и не вернулся в назначенное время. Телефон он оставил дома, поэтому связаться с ним родные не могли, поэтому забили тревогу.

В Краснокамском районе в лесу потерялась женщина.

Оба «потеряшки» нашлись самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались.

Ранее «Башинформ» публиковал рекомендации биолога о правилах безопасности в разгар грибного сезона.