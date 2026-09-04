Биолог из Уфы напомнил о правилах безопасности в разгар грибного сезона

Природа в Башкортостане особенная: мы живем на стыке Европы и Азии, есть и леса, и горы, и степи. Из-за такого разнообразия мест грибы у нас растут самые разные, отметил ученый. При этом чисто «наших», местных видов почти нет.

Александр Шевченко выделил три главные угрозы для грибников в лесах республики:

— бледная поганка

— мухомор вонючий (белая поганка)

— галерина окаймлённая.

Какие грибы чаще всего путают?

— Чаще всего люди травятся бледной поганкой. Ее белую форму путают с шампиньоном, а зеленую — с сыроежкой.

Чтобы проверить гриб, смотрите под шляпку: у шампиньона пластинки розовые, а у поганки — белые. И главное отличие — у поганки внизу ножки есть мешочек (прикорневой чехол), у сыроежки его нет.

Не срезайте гриб под самую шляпку, иначе вы отрежете этот важный признак вместе с ножкой, советует эксперт.

Также будьте осторожны с опятами — их часто копируют ядовитые двойники.

Как правильно собирать грибы: срезать ножом или выкручивать?

— На самом деле нет никакой разницы, поскольку грибы, которые мы собираем — это только плодовые тела, независимо от способа сбора грибница от этого не пострадает. Для грибницы плодовые тела — это такое же временное явление, как яблоки для яблони. Многие миллионы плодовых тел грибов в природе постоянно либо просто сгнивают «на корню», либо поедаются животными, поражаются плесенью и т. д., и почти всегда это никак не отражается на состоянии грибницы.

Правда ли, что червивые грибы безопасны?

— Это опасный миф. То, что мы называем червями — это личинки мух и комаров.

Наличие червей абсолютно не является гарантией того, что гриб съедобен для человека, не то что стопроцентной, а даже на 1 процент. Ориентироваться на это при определении съедобности гриба нельзя ни в коем случае!

Дело в том, что организм личинок устроен не так, как наш, поэтому и грибные яды действуют на них совсем по-другому или не действуют. К примеру, они могут спокойно есть смертельную для человека бледную поганку, зато лисички или зонтики обходят стороной.

Еще раз повторю — явно червивые грибы употреблять нельзя: в них накапливаются продукты распада белков и отходы жизнедеятельности насекомых, они могут вызвать отравление.

Календарь тихой охоты

— Официального открытия грибного сезона нет, всё зависит от дождей, — рассказал ученый.

Весенние грибы обычно появляются в конце апреля — начале мая. Летние — с середины июня.

Осенний сезон начинается с начала или с середины сентября. В горах, как правило, эти сроки сдвинуты: весенние и летние виды появляются немного позже, осенние — раньше.

Через сколько дней после хорошего ливня стоит ехать в лес? Есть ли смысл идти на следующий же день или лучше подождать?

— Лучше подождать 2-3 суток, поскольку грибнице требуется время, чтобы впитать влагу и дать толчок развитию плодов.

Также отправляться в лес нужно утром, во-первых, потому, что земля и трава сохраняют прохладу и влагу, во-вторых, чтобы у вас был запас времени на переработку грибов, которую лучше не оставлять на следующий день, так как грибы — скоропортящийся продукт.

Где нельзя собирать грибы?

— Любые грибы обладают высокой способностью поглощать тяжелые металлы и другие вредные вещества из атмосферы и почвы. Наибольшее количество токсинов они накапливают в городах, промышленных зонах и по обочинам оживленных дорог.

Поэтому, не собирайте грибы вдоль автотрасс, обходите стороной леса рядом с заводами, свалками, избегайте канав и опушек возле полей, которые могут обрабатывать химикатами, пестицидами и удобрениями. Также табу для сбора — парки, скверы и дворы в черте города.

Главное правило безопасности

— Длительная варка не делает ядовитые грибы безопасными. Большинство опасных грибных токсинов устойчивы к высоким температурам. Даже если варить их много дней подряд, яд никуда не денется.

Главнейшее правило — не собирать незнакомые или сомнительные грибы, не покупать их с рук у дороги или в местах стихийной торговли, а также избегать старых, переросших экземпляров, — резюмировал Александр Шевченко.

Чтобы поход за грибами не привел к тяжелым отравлениям, еще раз напомним основные правила безопасности:

Не уверен на 100% — не бери.

Собирайте грибы минимум в 150–200 метрах от дорог , вдали от заводов, свалок и обрабатываемых полей.

Берите только молодые, крепкие экземпляры. Старые и дряблые накапливают токсины и быстро портятся.

Срезайте гриб вместе с ножкой, чтобы не перепутать его с поганкой, у которой есть прикорневой мешочек.

Переберите и очистите грибы в первые 4–6 часов после сбора.

Большинство лесных грибов перед жаркой нужно отварить 10–20 минут , а воду обязательно слить.

Тщательно промывайте грибы от земли. При консервации в банки без воздуха бактерии могут выделить смертельный токсин.



Соблюдайте технологии приготовления и хранения консервированных грибов.

При первых симптомах отравления грибами (тошнота, рвота, сильная боль в животе, диарея, температура, слабость или галлюцинации) немедленно вызывайте скорую помощь по телефону 103 или 112 . Симптомы могут проявиться как через 2 часа, так и через сутки.