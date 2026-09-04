Биолог из Уфы напомнил о правилах безопасности в разгар грибного сезона

Природа в Башкортостане особенная: мы живем на стыке Европы и Азии, есть и леса, и горы, и степи. Из-за такого разнообразия мест грибы у нас растут самые разные, отметил ученый. При этом чисто «наших», местных видов почти нет.
Александр Шевченко выделил три главные угрозы для грибников в лесах республики:
— бледная поганка
— мухомор вонючий (белая поганка)
— галерина окаймлённая.
— Чаще всего люди травятся бледной поганкой. Ее белую форму путают с шампиньоном, а зеленую — с сыроежкой.
Чтобы проверить гриб, смотрите под шляпку: у шампиньона пластинки розовые, а у поганки — белые. И главное отличие — у поганки внизу ножки есть мешочек (прикорневой чехол), у сыроежки его нет.
Не срезайте гриб под самую шляпку, иначе вы отрежете этот важный признак вместе с ножкой, советует эксперт.
Также будьте осторожны с опятами — их часто копируют ядовитые двойники.
— На самом деле нет никакой разницы, поскольку грибы, которые мы собираем — это только плодовые тела, независимо от способа сбора грибница от этого не пострадает. Для грибницы плодовые тела — это такое же временное явление, как яблоки для яблони. Многие миллионы плодовых тел грибов в природе постоянно либо просто сгнивают «на корню», либо поедаются животными, поражаются плесенью и т. д., и почти всегда это никак не отражается на состоянии грибницы.
— Это опасный миф. То, что мы называем червями — это личинки мух и комаров.
Наличие червей абсолютно не является гарантией того, что гриб съедобен для человека, не то что стопроцентной, а даже на 1 процент. Ориентироваться на это при определении съедобности гриба нельзя ни в коем случае!
Дело в том, что организм личинок устроен не так, как наш, поэтому и грибные яды действуют на них совсем по-другому или не действуют. К примеру, они могут спокойно есть смертельную для человека бледную поганку, зато лисички или зонтики обходят стороной.
Еще раз повторю — явно червивые грибы употреблять нельзя: в них накапливаются продукты распада белков и отходы жизнедеятельности насекомых, они могут вызвать отравление.
— Официального открытия грибного сезона нет, всё зависит от дождей, — рассказал ученый.
Весенние грибы обычно появляются в конце апреля — начале мая. Летние — с середины июня.
Осенний сезон начинается с начала или с середины сентября. В горах, как правило, эти сроки сдвинуты: весенние и летние виды появляются немного позже, осенние — раньше.
— Лучше подождать 2-3 суток, поскольку грибнице требуется время, чтобы впитать влагу и дать толчок развитию плодов.
Также отправляться в лес нужно утром, во-первых, потому, что земля и трава сохраняют прохладу и влагу, во-вторых, чтобы у вас был запас времени на переработку грибов, которую лучше не оставлять на следующий день, так как грибы — скоропортящийся продукт.
Где нельзя собирать грибы?
— Любые грибы обладают высокой способностью поглощать тяжелые металлы и другие вредные вещества из атмосферы и почвы. Наибольшее количество токсинов они накапливают в городах, промышленных зонах и по обочинам оживленных дорог.
Поэтому, не собирайте грибы вдоль автотрасс, обходите стороной леса рядом с заводами, свалками, избегайте канав и опушек возле полей, которые могут обрабатывать химикатами, пестицидами и удобрениями. Также табу для сбора — парки, скверы и дворы в черте города.
Главное правило безопасности
— Длительная варка не делает ядовитые грибы безопасными. Большинство опасных грибных токсинов устойчивы к высоким температурам. Даже если варить их много дней подряд, яд никуда не денется.
Главнейшее правило — не собирать незнакомые или сомнительные грибы, не покупать их с рук у дороги или в местах стихийной торговли, а также избегать старых, переросших экземпляров, — резюмировал Александр Шевченко.
При первых симптомах отравления грибами (тошнота, рвота, сильная боль в животе, диарея, температура, слабость или галлюцинации) немедленно вызывайте скорую помощь по телефону 103 или 112. Симптомы могут проявиться как через 2 часа, так и через сутки.
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