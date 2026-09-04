В Уфе водитель на «Лексусе» врезался в ограждение, пострадал ребёнок

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, накануне днем на 1481 км автодороги М-5 Самара – Уфа – Челябинск 23-летний водитель за рулем «Лексуса», следуя со стороны Нагаевского шоссе в сторону Восточного выезда, допустил наезд на дорожный парапет справа по ходу движения машины.

В ДТП малолетний пассажир «Лексуса» с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

По факту аварии начали административное расследование. Кроме этого, водитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Ранее в Уфе в ДТП с автобусом зажало водителя легковушки.