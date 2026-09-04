В Уфе в ДТП с автобусом зажало водителя легковушки

Сегодня на улице Транспортной произошла авария с участием легкового автомобиля «ВАЗ-2112» и маршрутного автобуса.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, на момент столкновения пассажиры в салоне автобуса отсутствовали. К месту вызова оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения ведомства.
В результате аварии водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в деформированной машине. Сотрудники чрезвычайного ведомства при помощи специального инструмента деблокировали 25-летнего мужчину и передали его бригаде скорой медпомощи.
Пострадавшего увезли в городскую клиническую больницу № 13.
Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники госавтоинспекции.
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