В Уфе следователи устанавливают обстоятельства смерти малыша в ванной

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ, проводится процессуальная проверка по факту смерти мальчика.

По предварительным данным, в одной из квартир Уфы малолетний ребенок во время купания, оставшись ненадолго без наблюдения матери, утонул в ванной.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в Уфе под окнами жилого дома нашли мертвого подростка.