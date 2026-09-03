В Уфе под окнами жилого дома нашли мертвого подростка

Рядом с жилым домом по улице Дагестанской в Уфе прохожие обнаружили тело молодого человека. У него были травмы, характерные при падении с высоты. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, следов насильственной смерти обнаружено не было.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину и обстоятельства случившегося.

18+