В Уфе осудят ревнивого мужчину за избиение бывшей девушки

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2026 года мужчина долгое время выслеживал место жительства своей бывшей возлюбленной. Узнав адрес, он незаконно проник в ее квартиру.
Обнаружив, что у женщины появилась собственная семья, на почве ревности обвиняемый нанес потерпевшей не менее пяти ударов рукой по лицу, сопровождая их угрозами убийством.
Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело направили мировому судье по Орджоникидзевскому району для рассмотрения по существу.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что уфимка обвиняется в рассылке интимного видео мужа с бывшей возлюбленной.
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