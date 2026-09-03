Уфимка обвиняется в рассылке интимного видео мужа с бывшей возлюбленной

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, обвиняемая нашла в телефоне своего супруга интимную фотографию и видеозапись с ним и бывшей возлюбленной. В марте 2025 года она из-за ревности, используя аккаунт мужчины в соцсети, отправила материалы его контактам.
Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что подростки из Уфы предстанут перед судом за нападение на сверстников.
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