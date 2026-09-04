В Башкирии в сгоревшей квартире нашли труп мужчины

Огнём была повреждена двухкомнатная квартира в многоквартирном двухэтажном кирпичном доме.

По данным МЧС по РБ, из опасной зоны было спасено 15 человек. В ходе тушения возгорания обнаружили тело 43-летнего мужчины.

Пожар ликвидировали на площади 10 кв. м. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают, на месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее в Башкирии потушили два крупных ландшафтных пожара.