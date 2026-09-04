В Башкирии потушили два крупных ландшафтных пожара

К тушению привлекались силы МЧС России, республиканской противопожарной службы, муниципальных служб и добровольной пожарной охраны.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, первое крупное возгорание произошло днем в Баймакском районе на землях общего пользования Мукасовского сельсовета. Огонь охватил сухую травянистую растительность на площади 150 гектаров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Вечером того же дня открытое горение было устранено.

Второй очаг был зафиксирован около села Туяляс в Сибае. Там площадь горения составила 2 гектара. Пожар также оперативно ликвидирован.

Ситуация находится на контроле МЧС по РБ.

Ранее под Уфой потушили горящее здание общепита.