В Башкирии потушили два крупных ландшафтных пожара

К тушению привлекались силы МЧС России, республиканской противопожарной службы, муниципальных служб и добровольной пожарной охраны.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, первое крупное возгорание произошло днем в Баймакском районе на землях общего пользования Мукасовского сельсовета. Огонь охватил сухую травянистую растительность на площади 150 гектаров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Вечером того же дня открытое горение было устранено.
Второй очаг был зафиксирован около села Туяляс в Сибае. Там площадь горения составила 2 гектара. Пожар также оперативно ликвидирован.
Ситуация находится на контроле МЧС по РБ.
Ранее под Уфой потушили горящее здание общепита.
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