В Башкирии пропал мужчина с черным рюкзаком

Поиски 61-летнего Владимира Павлова из поселка Маячный Куюргазинского района ведутся с 1 сентября.

Как передает отряд «Лиза Алерт РБ», житель был одет в черные куртку и штаны, кепку, а также носил рюкзак черного цвета.

Особые приметы: рост 175 см, седина, карие глаза.

Любую информацию о нем просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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