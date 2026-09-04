В Башкирии неосторожность с огнем стала причиной 123 пожаров

По данным пресс-службы регионального МЧС, с 21 августа по 3 сентября в регионе зафиксировано 275 пожаров. В результате происшествий три человека получили травмы, а трое мужчин в возрасте от 43 до 72 лет погибли (в Альшеевском, Буздякском и Баймакском районах).
Основные причины возгораний:
МЧС призывает жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, не перегружать электросеть, отказаться от курения в постели и установить автономные дымовые пожарные извещатели.
Ранее в Башкирии потушили два крупных ландшафтных пожара.
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