Установка VPN-приложения стоила пенсионеру из Башкирии всех накоплений

Мужчину обманули дистанционные мошенники, действовавшие под видом распространителей программного обеспечения.
По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, накануне в одном из мессенджеров пенсионеру написал неизвестный и предложил установить приложение для обхода блокировок (VPN). К сообщению была прикреплена ссылка на скачивание apk-файла. Потерпевший загрузил файл на свой смартфон, не заподозрив обмана.
Через некоторое время мужчина обнаружил списание личных сбережений со счета. Поняв причину утечки средств, он удалил программу и обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Ранее сотрудники банка спасли 77-летнюю уфимку от кражи миллиона рублей.
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