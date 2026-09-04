Установка VPN-приложения стоила пенсионеру из Башкирии всех накоплений

Мужчину обманули дистанционные мошенники, действовавшие под видом распространителей программного обеспечения.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, накануне в одном из мессенджеров пенсионеру написал неизвестный и предложил установить приложение для обхода блокировок (VPN). К сообщению была прикреплена ссылка на скачивание apk-файла. Потерпевший загрузил файл на свой смартфон, не заподозрив обмана.

Через некоторое время мужчина обнаружил списание личных сбережений со счета. Поняв причину утечки средств, он удалил программу и обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее сотрудники банка спасли 77-летнюю уфимку от кражи миллиона рублей.