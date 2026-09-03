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10:14 (UTC+5), 03 Сентября 2026

Сотрудники банка спасли 77-летнюю уфимку от кражи миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мошенники начали общение с 77-летней уфимкой в мессенджере под предлогом подключения к «домовому чату», выудив код из смс-сообщения. Затем ей позвонили лжесотрудники портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга, сообщив о взломе аккаунта. Пенсионерке предложили перевести накопления на «безопасный счет».

Следуя инструкциям аферистов, женщина отправилась в банк для снятия средств. Однако сотрудники отделения заподозрили неладное и отказали в выдаче денег. Придя домой, потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.

Ранее жительница Уфы заплатила за «подарок» 5 млн рублей.

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