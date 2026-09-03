Сотрудники банка спасли 77-летнюю уфимку от кражи миллиона рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мошенники начали общение с 77-летней уфимкой в мессенджере под предлогом подключения к «домовому чату», выудив код из смс-сообщения. Затем ей позвонили лжесотрудники портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга, сообщив о взломе аккаунта. Пенсионерке предложили перевести накопления на «безопасный счет».

Следуя инструкциям аферистов, женщина отправилась в банк для снятия средств. Однако сотрудники отделения заподозрили неладное и отказали в выдаче денег. Придя домой, потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.

Ранее жительница Уфы заплатила за «подарок» 5 млн рублей.