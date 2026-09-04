Уфимка «инвестировала» в нумерологию почти 3 млн рублей

В полицию Уфы обратилась 44-летняя местная жительница. Она лишилась сбережений и взяла кредит на сумму более 2,9 миллиона рублей, поверив в инвестиционную платформу «Нумерология межзвёздного союза».
Женщине написали неизвестные в мессенджере и предложили вложить деньги. При снятии наличных сотрудники банка пытались провести профилактическую беседу, но потерпевшая убедила их, что средства нужны для личных нужд, после чего передала сумку с деньгами курьеру.
Злоумышленники попытались выманить у жертвы еще один миллион рублей, однако она осознала обман и обратилась в правоохранительные органы.
Ранее установка VPN-приложения стоила пенсионеру из Башкирии всех накоплений.
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