Обвиняемых в захвате заложников в СИЗО осудили на сроки до 29 лет

Южный окружной военный суд приговорил пятерых фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году к срокам от 21 года до 29 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

«Признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы», — сказал судья, добавив, что они приговорены к срокам от 21 года до 29 лет лишения свободы, с отбыванием первых лет в тюрьме.

Все обвиняемые внесены в перечень террористов и экстремистов в России. Во время первого слушания в суде четверо из пяти фигурантов признали вину.

По версии следствия, побег фигуранты начали планировать в апреле 2024 года. У каждого из участников была своя задача, в том числе они должны были записать видео с символикой запрещенной организации, распространить его в пабликах, а также поджечь следственный изолятор. Подсудимые также планировали после побега совершить ряд терактов в Ингушетии.

В июне 2024 года они самовольно покинули помещение камеры СИЗО, взяли в заложники двух сотрудников ГУ ФСИН и четырёх травмировали. К сотрудникам применили насилие, опасное для жизни и здоровья. В ходе спецоперации пять членов организованной группы были ликвидированы, еще пятерых задержали.

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