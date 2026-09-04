Пятница, 4 Сентября 2026
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
14:03 (UTC+5), 04 Сентября 2026

Обвиняемых в захвате заложников в СИЗО осудили на сроки до 29 лет

Побег из ростовского СИЗО в 2024 году планировали 10 арестованных, пятерых ликвидировали при штурме, на скамье подсудимых оказались пять человек.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Южный окружной военный суд приговорил пятерых фигурантов дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в 2024 году к срокам от 21 года до 29 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

«Признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы», — сказал судья, добавив, что они приговорены к срокам от 21 года до 29 лет лишения свободы, с отбыванием первых лет в тюрьме.

Все обвиняемые внесены в перечень террористов и экстремистов в России. Во время первого слушания в суде четверо из пяти фигурантов признали вину.

По версии следствия, побег фигуранты начали планировать в апреле 2024 года. У каждого из участников была своя задача, в том числе они должны были записать видео с символикой запрещенной организации, распространить его в пабликах, а также поджечь следственный изолятор. Подсудимые также планировали после побега совершить ряд терактов в Ингушетии.

В июне 2024 года они самовольно покинули помещение камеры СИЗО, взяли в заложники двух сотрудников ГУ ФСИН и четырёх травмировали. К сотрудникам применили насилие, опасное для жизни и здоровья. В ходе спецоперации пять членов организованной группы были ликвидированы, еще пятерых задержали.

Читайте также «Кого и за что в Башкирии арестовали по террористическим статьям».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru