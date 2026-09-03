Жителей Башкирии предупредили о новой схеме обмана

Телефонные аферисты запустили новую «улучшенную» схему обмана — теперь это ускоренная проверка счётчиков. Целевая аудитория — дачники, летом и осенью нечасто бывающие в квартирах. Выглядит это следующим образом.

Звонит «специалист» и уверяет, что пора провести плановую поверку счётчиков, и просит обеспечить доступ в квартиру. Услышав, что хозяин сейчас на даче и не может быть дома, мошенник тут же предлагает «удобный вариант»: оформить поверку в ускоренном порядке через онлайн‑заявку.

В процессе разговора аферисты выманивают код из sms, дающий доступ к личным данным. Далее они могут опустошать счета или оформлять кредиты, или, если сработает банковская защита — заставить человека сделать всё это самому.

Ранее сообщали, что уфимка потеряла по такой схеме 2 млн рублей.