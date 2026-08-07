Жительница Уфы отдала мошенникам за счётчики 2 млн рублей

Жительница Уфы обратилась в полицию, после того, как лишилась двух миллионов рублей. Крупную сумму денег она отдала аферистам после телефонного разговора с неизвестным, который представился сотрудником коммунальной службы.
Звонивший сообщил, что требуется проверка счётчиков из-за истечения срока. Для якобы подтверждения заявки ей нужно было назвать код из SMS. Женщина продиктовала его, после чего разговор прервался.
Сразу после этого с ней связались якобы сотрудники Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили женщину, что от её имени оформлена поддельная доверенность. Аферисты действовали уверенно, вошли в доверие к горожанке и пообещали помочь обезопасить её сбережения.
Выяснив, что у потерпевшей есть накопления в разных банках, злоумышленники дали указание снять все деньги наличными, объяснив это тем, что только так можно спасти средства от посягательств мошенников.
Доверчивая уфимка пошла в отделение банка, где сняла два миллиона рублей. На вопрос сотрудника банка о цели снятия она ответила, что средства нужны для покупки мебели. После получения наличных заявительница встретилась с курьером возле гаража неподалёку от дома и передала ему все денежные средства, назвав при этом кодовое слово «Моряк».
Позже злоумышленники попытались убедить горожанку оформить кредит на сумму 800 тысяч рублей. Однако банк отклонил заявку из-за действующего самозапрета на кредиты.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Башкирии продала квартиру и перевела мошенникам 7 миллионов рублей.
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