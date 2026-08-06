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16:44 (UTC+5), 06 Августа 2026

Жительница Башкирии продала квартиру и перевела мошенникам 7 млн рублей

50-летняя женщина поверила в легкий заработок на криптовалюте и лишилась всех сбережений и жилья.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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По информации пресс-службы МВД по РБ, пострадавшая попалась на рекламу в мессенджере, где обещали быстрый доход.

Аферисты представились экспертами по инвестициям и убедили женщину скачать приложение. Сначала она переводила небольшие суммы, а когда банки перестали давать кредиты, продала единственную квартиру за 2,5 миллиона рублей. Всего мошенники выманили у нее 7 млн рублей.

Схема работала по классическому сценарию: сначала женщине даже платили небольшие деньги, чтобы она поверила в успех и вкладывала всё больше. В какой-то момент она лично передала деньги курьеру, для чего специально ездила в Самарскую область.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Полиция предупреждает: не верьте обещаниям легкого заработка, особенно в сфере инвестиций и криптовалют. Никогда не переводите деньги на неизвестные счета и не слушайте тех, кто требует срочно вложить средства. Если вам звонят с такими предложениями — сразу прекращайте разговор.

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