Жительница Башкирии продала квартиру и перевела мошенникам 7 млн рублей

По информации пресс-службы МВД по РБ, пострадавшая попалась на рекламу в мессенджере, где обещали быстрый доход.
Аферисты представились экспертами по инвестициям и убедили женщину скачать приложение. Сначала она переводила небольшие суммы, а когда банки перестали давать кредиты, продала единственную квартиру за 2,5 миллиона рублей. Всего мошенники выманили у нее 7 млн рублей.
Схема работала по классическому сценарию: сначала женщине даже платили небольшие деньги, чтобы она поверила в успех и вкладывала всё больше. В какой-то момент она лично передала деньги курьеру, для чего специально ездила в Самарскую область.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Полиция предупреждает: не верьте обещаниям легкого заработка, особенно в сфере инвестиций и криптовалют. Никогда не переводите деньги на неизвестные счета и не слушайте тех, кто требует срочно вложить средства. Если вам звонят с такими предложениями — сразу прекращайте разговор.
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