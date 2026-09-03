В Уфе охранникам не выплатили почти 800 тысяч рублей зарплаты

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, руководство одной из частных охранных организаций Уфы с апреля по июнь 2026 года не выплачивало зарплату восьми своим сотрудникам. Общая сумма задолженности составила почти 800 тысяч рублей.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на принятие мер к погашению образовавшейся задолженности.
Ранее в Башкирии малый бизнес показал рост зарплат на 37% с начала года.
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