В Уфе охранникам не выплатили почти 800 тысяч рублей зарплаты

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, руководство одной из частных охранных организаций Уфы с апреля по июнь 2026 года не выплачивало зарплату восьми своим сотрудникам. Общая сумма задолженности составила почти 800 тысяч рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на принятие мер к погашению образовавшейся задолженности.

Ранее в Башкирии малый бизнес показал рост зарплат на 37% с начала года.