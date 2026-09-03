В Башкирии завод заплатит лаборантке за сломанную руку

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в мае 2024 года женщина, работавшая лаборантом химического анализа на заводе, поскользнувшись на металлической лестнице, получила травму в виде перелома локтевой кисти предплечья. Это повлекло причинение легкого вреда здоровью.

Как выяснилось, одной из причин несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя.

Прокурор в интересах сотрудника обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем на производстве.

Суд удовлетворил требования, обязав работодателя выплатить пострадавшей 40 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

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