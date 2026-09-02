В Башкирии опекун купила себе телефон на деньги сироты

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, женщина является опекуном девочки 2013 года рождения с инвалидностью. Имея доступ к банковскому счету несовершеннолетней, она сняла накопленные средства и приобрела для личного пользования мобильный телефон.

В отношении опекуна возбудили уголовное дело по статье «присвоение и растрата». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Архангельского района.

Ранее сообщалось, что владелец фитнес-клуба заплатит уфимцу компенсацию за шумную вентиляцию.