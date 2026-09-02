Владелец фитнес-клуба заплатит уфимцу компенсацию за шумную вентиляцию

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, установленная предпринимателем с торца здания вентиляционная система ежедневно с 7 утра до позднего вечера издавала шум уровнем до 100 дБА.

Жалобы истца остались без ответа, после чего он обратился в Роспотребнадзор по РБ. Проверка ведомства подтвердила превышение санитарных норм СанПиН в жилой комнате квартиры.

В ходе судебного процесса ответчик демонтировал вентиляционную трубу.

Суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда, возмещение убытков и расходы на уплату государственной пошлины на общую сумму более 35 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее жителя Башкирии осудили за повторное самовольное подключение к газу.