Владелец фитнес-клуба заплатит уфимцу компенсацию за шумную вентиляцию

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, установленная предпринимателем с торца здания вентиляционная система ежедневно с 7 утра до позднего вечера издавала шум уровнем до 100 дБА.
Жалобы истца остались без ответа, после чего он обратился в Роспотребнадзор по РБ. Проверка ведомства подтвердила превышение санитарных норм СанПиН в жилой комнате квартиры.
В ходе судебного процесса ответчик демонтировал вентиляционную трубу.
Суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда, возмещение убытков и расходы на уплату государственной пошлины на общую сумму более 35 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее жителя Башкирии осудили за повторное самовольное подключение к газу.
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